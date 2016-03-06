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خالد عبد العزيز: توجيهات من الرئيس لتوفير 2 مليار جنيه لدعم مبادرات الشباب

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خالد عبد العزيز: توجيهات من الرئيس لتوفير 2 مليار جنيه لدعم مبادرات الشباب خالد عبد العزيز: توجيهات من الرئيس لتوفير 2 مليار جنيه لدعم مبادرات الشباب
أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس أصدر توجيهاته لتوفير 2 مليار جنيها على مدار 4 سنوات لدعم مبادرات ومشروعات الشباب بجانب طرح 140 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أن الشباب يتفهم الظروف الصعبة التى مرت بها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ومحمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، إلى مركز شباب نجع حمادى لمتابعة أعمال تطوير المركز.

ومن جانبه ذكر محمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جارى تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى، وشمل التطوير المبنى الإدارى للمركز بتكلفة 400 ألف جنيه تقريبا وإنشاء ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبا.


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