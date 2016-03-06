محافظ جنوب سيناء يناقش المشروعات التنموية مع المجلس التنفيذى للمحافظة

يعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع المجلس التنفيذى للمحافظة بعد قليل، يناقش فيه مشروعات تنمية سيناء تمويل مؤسسات التمويل العربية، كما يناقش تنفيذ الملاعب والمنشآت الرياضية على مستوى المحافظة.

كما سيعرض محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 132 لسنة 2016 بشأن مراجعة رسوم النظافة الصادر بالقرار رقم 480 لسنة 5005، بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة.

كما يتم عرض مقترح إقامة عدد 10 محلات تجارية كمرحلة ثانية إضافة نشاط للمساحة المخصصة بالقرار رقم 95 لسنة 2005 لمديرية الشئون الاجتماعية أبوزنيمة.

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