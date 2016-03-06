وزير الرياضة: تدريب 500 شاب بالمرحلة الأولى لبرنامج التأهيل للمناصب القيادية

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اإنه تم اختيار 500 شاب فى المرحلة الأولى للإعداد، والتأهيل للمناصب القيادية ضمن برنامج تأهيل الشباب الذى تقدم إليه 75 ألف شاب للاختبارات.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس خالد عبد العزيز اليوم، الأحد، إلى مركز شباب نجع حمادى لمتابعة أعمال تطوير المركز، التى رافقه فيها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ومحمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا.

وأضاف عبد العزيز أنه جارى انطلاق الحوار الوطنى للشباب على جميع المستويات من القرية إلى المحافظة وسيكون ختامة فى سبتمبر المقبل فى جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتدريب 40 ألف شاب من شباب المحافظات حول قانون الإدارة المحلية لتأهيلهم لخوض انتخابات المحليات القادمة.

ومن جانبه ذكر محمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جارى تطوير الملعب وإنارته وعمل سور حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى، وشمل التطوير المبنى الإدارى للمركز بتكلفة 400 ألف جنيه، وإنشاء ملعب قدم قانونى من النجيل الصناعى، بتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إلى أنه تم فسخ التعاقد مع المقاول المشرف على أعمال تطوير حمام السباحة والصالة المغطاة بنجع حمادى، وسيتم صرف تعويضات تصل إلى 140 ألف جنيه له، على أن يتم البدء فى أعمال التطوير خلال أيام.

وأضاف، مدير مركز شباب نجع حمادى، أن الأعمال فى الصالة المغطاة بالمركز توقفت 4 مرات منذ بدء العمل بها فى 1986، بالإضافة إلى توقف العمل فى حمام السباحة منذ 1999، بسبب وجود خلافات بين مجلس المدينة والشركة المنفذة، وأصدر القضاء حكمه فى أواخر فبراير الماضى بحل هذه الخلافات، موضحًا أن انشاء الاستاد الرياضى تم فى 1974، وجارى تطوير العمل به.

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