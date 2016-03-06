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بالصور.. محافظ الغربية يوقف بناء عقار لحين مراجعة الخرائط الهندسية

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بالصور.. محافظ الغربية يوقف بناء عقار لحين مراجعة الخرائط الهندسية بالصور.. محافظ الغربية يوقف بناء عقار لحين مراجعة الخرائط الهندسية
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية توجيهاته، اليوم، الأحد، لرئيس حى ثان طنطا بوقف أعمال البناء لأحد الأبراج بشارع محمود الكومى "الأشرف سابقا" أمام محطة "المرشحة" لحين مراجعة الخرائط الهندسية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية شوارع مدينة طنطا للاطمئنان على حسن الأداء والنظافة العامة بالشوارع ونقل القمامة من الشوارع فى الصباح الباكر، حيث تفقد المحافظ منطقة الكورنيش من أمام المرشحة، وتلاحظ وجود أتربة ومخلفات مبانى.

ووجه رئيس حى ثان طنطا بسرعة نقل هذه المخلفات على نفقة صاحب الأرض، كما تفقد المحافظ شارع كفر عصام والطريق الزراعى، واطمئن على نظافة الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا.

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (1)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (2)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (3)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (4)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (5)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (6)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (7)

محافظ الغربية يوقف أعمال عقار بناء مخالف (8)


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