أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شرطة هونج كونج: عودة ناشر ثان كان محتجزا في الصين

Google+ Print
شرطة هونج كونج: عودة ناشر ثان كان محتجزا في الصين شرطة هونج كونج: عودة ناشر ثان كان محتجزا في الصين

احتجاج في هونج كونج

قالت الشرطة في هونج كونج إن ناشرا ثانيا كان مفقودا وتبين أنه كان محتجزا في الصين عاد لهونج كونج يوم الأحد ورفض الحديث في قضيته.

وكان تشونغ تشي بينج من بين 5 ناشرين من هونج كونج متخصصين في المطبوعات التي تتناول قادة الصين يختفوا العام الماضي. وظهر أحد الناشرين الخمسة في المدينة يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان “طلب تشونج تشي بينج من الشرطة إلغاء القضية المتعلقة باختفائه وقال إنه لم يطلب أي مساعدة من إدارة هونج كونج الخاصة أو من الشرطة.”

وبحسب رويترز أضاف البيان “رفض تشونغ الكشف عن أي تفاصيل أخرى.”

وكان ناشران آخران هما جوي مين هاي ولي بو خارج البر الرئيسي للصين عند اختفائهما. وكان جوي في تايلاند بينما كان لي في هونج كونج.

وظهر جوي على التلفزيون الرسمي في يناير كانون الثاني واعترف باكيا بأنه كان يقود سيارته وهو مخمور مما تسبب في قتل أحد الأشخاص قبل عشر سنوات. وعاد وظهر في التلفزيون الصيني الشهر الماضي مع ثلاثة من زملائه الناشرين ليؤكدوا للمرة الأولى أنهم محتجزون بسبب “التجارة غير المشروعة في الكتب” في البر الرئيسي.

وقالي لي الذي يحمل جواز سفر بريطانيا في مقابلة مع تلفزيون فينكس الصيني الأسبوع الماضي إنه لم يتعرض للاختطاف من جانب السلطات الصينية كما ظن كثيرون لكنه تسلل بشكل غير قانوني للصين وإنه سيتخلى عن جنسيته البريطانية.

وأثار الاختفاء مخاوف من سعي بكين لإضعاف الحريات الواسعة التي تتمتع بها هونج كونج في إطار مبدأ “بلد واحد ونظامين” الذي يحكم المدينة منذ أن استعادتها الصين من بريطانيا عام 1997.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا