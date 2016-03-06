شرطة هونج كونج: عودة ناشر ثان كان محتجزا في الصين

قالت الشرطة في هونج كونج إن ناشرا ثانيا كان مفقودا وتبين أنه كان محتجزا في الصين عاد لهونج كونج يوم الأحد ورفض الحديث في قضيته.

وكان تشونغ تشي بينج من بين 5 ناشرين من هونج كونج متخصصين في المطبوعات التي تتناول قادة الصين يختفوا العام الماضي. وظهر أحد الناشرين الخمسة في المدينة يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان “طلب تشونج تشي بينج من الشرطة إلغاء القضية المتعلقة باختفائه وقال إنه لم يطلب أي مساعدة من إدارة هونج كونج الخاصة أو من الشرطة.”

وبحسب رويترز أضاف البيان “رفض تشونغ الكشف عن أي تفاصيل أخرى.”

وكان ناشران آخران هما جوي مين هاي ولي بو خارج البر الرئيسي للصين عند اختفائهما. وكان جوي في تايلاند بينما كان لي في هونج كونج.

وظهر جوي على التلفزيون الرسمي في يناير كانون الثاني واعترف باكيا بأنه كان يقود سيارته وهو مخمور مما تسبب في قتل أحد الأشخاص قبل عشر سنوات. وعاد وظهر في التلفزيون الصيني الشهر الماضي مع ثلاثة من زملائه الناشرين ليؤكدوا للمرة الأولى أنهم محتجزون بسبب “التجارة غير المشروعة في الكتب” في البر الرئيسي.

وقالي لي الذي يحمل جواز سفر بريطانيا في مقابلة مع تلفزيون فينكس الصيني الأسبوع الماضي إنه لم يتعرض للاختطاف من جانب السلطات الصينية كما ظن كثيرون لكنه تسلل بشكل غير قانوني للصين وإنه سيتخلى عن جنسيته البريطانية.

وأثار الاختفاء مخاوف من سعي بكين لإضعاف الحريات الواسعة التي تتمتع بها هونج كونج في إطار مبدأ “بلد واحد ونظامين” الذي يحكم المدينة منذ أن استعادتها الصين من بريطانيا عام 1997.