صور| إقبال من المواطنين على متحف السكة الحديد في اليوم الأول لافتتاحه

قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، اليوم الأحد، إن هناك اقبال من المواطنين على زيارة متحف السكة الحديد بعد افتتاحه اليوم الأول لافتتاح متحف سكك حديد مصر، حيث بلغ عدد الزوار فى اليوم الأول 65 زائر واليوم الثانى 98 زائر والثالث 92 زائر ورابع يوم 123 زائرا.

وكان الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل ومعه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وهشام زعزوع وزير السياحة ووزير سياحة جنوب افريقيا والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة قد افتتحوا المتحف، الثلاثاء الماضي.

وأضاف إبراهيم أن المتحف الذي يعبر عن تاريخ مصر العريق ثاني دولة فيها سكة حديد يحتوي العديد من المقتنيات النادره والمعروضات التاريخيه ( مايقرب من ثلاثمائة نموذج ) ومجموعه من الوثائق والخرائط والبيانات الاحصائيه والتى تخص السكك الحديديه وايضا تطور صناعة النقل على مر العصور بدء من العصر الفرعونى وحتى العصر الحديث مرورا بالسكك الحديديه والطيران وهو بذلك يعتبر معهد فنى تاريخي وقد اتجهة الفكرة لانشاء هذا المتحف ليكون نواه لمتحف عالمى فى مصر ويحتوى المتحف على قاطره بخاريه حقيقيه مشطوره الى نصفين طولى لتوضيح فكرة عمل القاطره بطاقة البخار واول قاطره وردة الى مصر وقاطره اخرى كان يقودها سعيد باشا بنفسه وهى تعتبر تحفه نادره والمتحف مفتوح لجميع المواطنين والمسافرين وطلاب المدراس والجامعات.