النائب العام يأمربحبس 6 متهمين باغتيال هشام بركات 15يومًا للتحقيق

قرر المستشار نبيل أحمد صادق حبس 6 إرهابيين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

وباشرت التحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول طوال ليلة أمس، وصدر القرار صباح اليوم.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

و أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

يذكر أن هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيه الماضي، من خلال تفجير سيارته.