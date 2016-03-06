4 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل فى اتهامه بإهانة وزير العدل

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 أبريل المقبل؛ لنظر أولى جلسة محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة بتهمة ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.

وكان المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق أحال كلاً من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية «أرض نادى قضاة بورسعيد» إلى قاضى التحقيق المستشار فتحى البيومى، لتولى التحقيق فى القضية.

يشار إلى أن المستشار أحمد الزند تقدم ببلاغ ضدهما بعد ما نشر جريدة صوت الأمة، حول قضية بيع أرض نادى القضاة بمدينة بورسعيد، خلال تولى الزند رئاسة نادى قضاة مصر.

وقال البلاغ، الذى تقدم به المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيق عن الزند يبيع أرض نادى قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.

وأضاف البلاغ الذى تقدم به المحامى صالح الدرباشى وكيلاً عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتى الأهرام والجمهورية فى باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحى وكيل أول النادى، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، والمستشار السيد عبد العال رئيس نادى قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم على حسن الخبير المثمن، والذى تنازل عن حصته فى البيع لصالح النادى.

وأوضح البلاغ، أن فى حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفى مصطفى عماشة، ومحمد رجب العشارى، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسى بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وهو سعر خيالى فى هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة فى علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد، التى أصرت على أن يدفع النادى 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.

كما أشار إلى أنه فى الجمعية العمومية الأولى للنادى بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع فى البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.

ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسى عليه المزاد والمستشار الزند، وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء، ونتحد أن يثبت المشكو فى حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية.

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