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ضبط مسجل خطر بحوزته 40 لفافة بانجو و800 قرص مخدر فى بنى سويف

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ضبط مسجل خطر بحوزته 40 لفافة بانجو و800 قرص مخدر فى بنى سويف ضبط مسجل خطر بحوزته 40 لفافة بانجو و800 قرص مخدر فى بنى سويف
تمكنت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، من ضبط مسجل خطر بحوزته 40 لفافة بانجو و800 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بقرى مركز الفشن.

وتمكنت الحملة التى قادها أحمد حسين ومحمد محروس معاونا مباحث الفشن من ضبط " وليد . س "- 35 سنه عاطل ويقيم بالفشن ومسجل خطر شقى تحت رقم 1216/ 8 مركز شرطة الفشن، وبحوزته 40 لفافة بانجو وعدد 800 قرص مخدر كانت معده لتوزيعها على عملائه مدمنى المخدرات، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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