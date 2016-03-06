مديرية أمن الجيزة تضبط 401 قطعة سلاح و1618 قضية مخدرات فى فبراير

شنت الأجهزة الأمنيه بالجيزة عدة حملات أمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون، شملت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والسجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين، وتنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملة التى شاركت فيها قوات إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين وقسم المرافق، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى، خلال شهر فبراير الماضى عن ضبط ورشه لتصنيع السلاح، و فى مجال حيازة أسلحة تم ضبط 401 قطعة سلاح آلى تستخدم فى الإتجار، و فى مجال المخدرات تم ضبط 1618 قضية، و فى مجال ضبط مرتكبى الجرائم الفرديه تم ضبط 62، وفى قضايا سرقه السيارات تم ضبط 11 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ضبط عاملين بحوزتهما بندقية آلية وبحوزتهما 1200 قرصا مخدرا بقنا

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