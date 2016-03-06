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هشام زعزوع: سنعاقب المتورطين فى مقتل "ريجينى" حتى لو كانوا رجال الأمن

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هشام زعزوع: سنعاقب المتورطين فى مقتل "ريجينى" حتى لو كانوا رجال الأمن هشام زعزوع: سنعاقب المتورطين فى مقتل "ريجينى" حتى لو كانوا رجال الأمن
قال وزير السياحة المصرى هشام زعزوع فى تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية خلال حفل تأبين الشاب الإيطالى جوليو ريجينى أن "مرتكبى هذه الجريمة سيتم معاقبتهم حتى لو كانوا من رجال الأجهزة الأمنية".

وقال زعزوع أن "جميع المصريين شعب وحكومة يشعرون بألم شديد نتيجة الحدث المؤلم الذى أودى بحياة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى لافتا إلى أن ما حدث لا يعبر عن الشخصية المصرية المتسامحة المضيافة التى تؤمن كل من يأتى إليها.

وأضاف "نحن نشارك إيطاليا وأسرة الشاب ريجينى وأصدقائه أحزانهم، ونشعر بنفس الأسى والحزن، وجئنا لنشارك فى هذا التأبين تعبيرا عن مشاعرنا الصادقة تجاه الأسرة وننقل من خالص تعازينا لفقدان هذا الشاب".

وأشارت الوكالة إلى أن المصرية تبادر هذا الشهر بحملة ترويجية فى إيطاليا واستعادة السائح الإيطالى الذى كان فى المرتبة الأولى من السائحين فى شرم الشيخ، وأكد زعزوع على وجود العديد من الأحداث التى ستعقد بين مصر وإيطاليا.


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