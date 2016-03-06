بعد آلاف السنين.. اكتشاف فائدة الزائدة الدودية للجسم

كشف باحثون من المركز الطبى فى جامعة ديوك الأمريكية بولاية نورث كارولينا، بعد آلاف السنين الفائدة الصحية للزائدة منها: مأوى للبكتيريا الصحية، التى يستخدمها الجسم لعمل الجهاز الهضمى والقيام بعملية الهضم، حيث إن جسم الإنسان يخرج الفضلات منه عن طريق وجود العدد المطلوب للبكتيريا الحميدة فى الأمعاء، جاء ذلك فى الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس".

كما أشار أحد الباحثين إلى أن لسنوات عديدة كان يعتقد أن الزائدة الدودية ليس لها أى غرض فى الجسم البشرى وينصح الأطباء المرضى بإزالتها، لكن فى الآونة الأخيرة وجد العلماء أن الزائدة الدودية تساعد على عمل الجهاز الهضمى ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم، لذا فمن الضرورى أن يعلم الكثير من الأشخاص أيضا على الرغم من فائدتها إلا فى حالة التهابها الشديد، فيجب تلقى العلاج أولا، وفى حالة عدم وجود أى نتيجة يتم إزالتها.

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