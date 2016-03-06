أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فى تحد للمحكمة الجنائية الدولية.. «البشير» يصل«جاكرتا» لحضور القمه الإسلامية

Google+ Print
فى تحد للمحكمة الجنائية الدولية.. «البشير» يصل«جاكرتا» لحضور القمه الإسلامية فى تحد للمحكمة الجنائية الدولية.. «البشير» يصل«جاكرتا» لحضور القمه الإسلامية

الرئيس السوداني عمر البشير

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية حول فلسطين، وذلك في أحدث تحدٍ للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ عام 2009.

وكشفت الإذاعة السودانية، عن وصول البشير صباح اليوم ، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على رأس وفد السودان المشارك في القمة الإسلامية حول فلسطين”.

يذكر ان البشير ألغى فى  أبريل2015، باللحظات الأخيرة رحلة معلنة إلى “جاكرتا “، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

وتعد هذه أبعد زيارة للرئيس السودانى المطلوب محاكمته بالمحكمة الدولية، بخلاف زيارتيه إلى الصين في يونيو 2011، وسبتمبر 2015،حيث اقتصرت زياراته في الأعوام الماضية، على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له منذ عام 2009، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور”، المضطرب غربي البلاد.

ومن ناحية أخرى تأتى زيارة البشير فى توقيت يثير  علامات إستفهام ،حول غيابه عن مراسم تشييع جنازة السياسى والمفكر السودانى حسن الترابى،الذى توفى مساء امس السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا