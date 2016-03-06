فى تحد للمحكمة الجنائية الدولية.. «البشير» يصل«جاكرتا» لحضور القمه الإسلامية

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية حول فلسطين، وذلك في أحدث تحدٍ للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه منذ عام 2009.

وكشفت الإذاعة السودانية، عن وصول البشير صباح اليوم ، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على رأس وفد السودان المشارك في القمة الإسلامية حول فلسطين”.

يذكر ان البشير ألغى فى أبريل2015، باللحظات الأخيرة رحلة معلنة إلى “جاكرتا “، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز.

وتعد هذه أبعد زيارة للرئيس السودانى المطلوب محاكمته بالمحكمة الدولية، بخلاف زيارتيه إلى الصين في يونيو 2011، وسبتمبر 2015،حيث اقتصرت زياراته في الأعوام الماضية، على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له منذ عام 2009، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور”، المضطرب غربي البلاد.

ومن ناحية أخرى تأتى زيارة البشير فى توقيت يثير علامات إستفهام ،حول غيابه عن مراسم تشييع جنازة السياسى والمفكر السودانى حسن الترابى،الذى توفى مساء امس السبت.