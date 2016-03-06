إنفانتينو: الفيفا يرغب في جعل عملية اختيار مستضيف كأس العالم 2026 ' صحيحة '

(إفي) أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الفيفا ملزم بـ"تصفيح" عمليات اختيار الدول المستضيفة لبطولات كأس العالم في المستقبل وجعلها شفافة.

وأوضح إنفانتينو، الذي انتخب الشهر الماضي لرئاسة الفيفا، أنه يرغب في بدء عملية اختيار مقر مونديال 2026 في الاشهر الثلاثة القادمة.

وقال السويسري لـ(BBC) البريطانية: "علينا أن نجعل عملية اختيار مقر كأس العام 2026 صحيحة. إنه التزام علينا تنفيذه سأفعل كل ما هو ممكن للتأكد من حدوث ذلك لأن مصداقية الفيفا على المحك".

وأضاف "علينا فعل كل ما هو ممكن، لكي تكون العملية شفافة".

وكان إنفانتينو قد نفى بعد انتخابه لرئاسة الفيفا أن يكون قد وعد بأن تحصل الولايات المتحدة على حق استضافة مونديال 2026.

وأكد أنه حان الوقت للعمل من أجل "إنجاح" نسختي بطولة كأس العالم القادمتين في روسيا وقطر في 2018 و2022 على الترتيب.

وحضر إنفانتينو، مباراة في الدوري الإنجليزي السبت بين سوانزي سيتي ونوريتش سيتي على ملعب الأول "ليبرتي ستاديوم"، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وتواجد إنفانتينو (45 عاما)، الذي تم انتخابه رئيسا جديدا للمنظومة الكروية الأكبر في العالم خلال الانتخابات التي أجريت يوم 26 فبراير الماضي، في ملعب المباراة وذلك إثر حضوره الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي للعبة (IFAB) في مدينة كارديف البريطانية.

وقال إنفانتينو في تصريحاته "أنا سعيد للغاية بتواجدي في كارديف لأن ويلز تعيش فترة كبيرة للغاية. لقد لعبت هنا مباراة كأس السوبر الأوروبي من قبل، وسيقام نهائي دوري الأبطال الموسم المقبل هنا أيضا".

وأردف "والأهم من كل هذا هو أن ويلز ستخوض نهائيات اليورو في فرنسا الصيف المقبل. الجميع متشوق لمعرفة ماذا سيقدم منتخبها في هذه البطولة".

وابتعد سوانزي سيتي عن مناطق الخطر بعد هذا الفوز، بعدما رفع رصيده من النقاط لـ33 يحتل بها المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.