وزير الداخلية: لم نحتجز«ريجيني».. وبعض الإعلام الأجنبي يروج معلومات مغلوطة

نفى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ما نشرته إحدى وكالات الأنباء الدولية حول احتجاز الشاب الإيطالي جوليو ريجيني من قبل الشرطة المصرية لـ 7 أيام جملة وتفصيلا، مشددا على أن الشاب الايطالى لم يتم القاء القبض عليه من قبل أى من الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن بعض وسائل الاعلام الأجنبية تردد تلك الشائعات دون دليل مادى، وتروج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات، بغية السبق الإعلامى دون سند معلوماتى حقيقى.

وأضاف وزير الداخلية - في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه فى ضوء متانة العلاقات المصرية الايطالية، فقد تم فور وقوع الحادث تشكيل فريق بحث موسع لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكزت أبرز محاورها على التحرى عن الشاب وعلاقاته، والتى توصلت إلى تشعب دوائر اتصالاته وتعدد علاقاته، سواء مع المصريين او الأجانب، على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التى أقام بها بالبلاد، والتى لا تتعدى 6 أشهر.

وأشار الى أن فريق البحث رحب بتعاون فريق العمل الايطالى الذى وصل البلاد فى 5 فبراير الماضى لمتابعة سير التحقيقات وعمليات البحث والتحرى؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، واطلاع فريق العمل الأمنى الايطالى على نتائج جهود البحث والرد على كافة استفساراته، مؤكدا استمرار عمل فريق البحث؛ لتحديد مرتكبى الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة.