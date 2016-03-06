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صور| انطلاق فعاليات التدريب المصري الفرنسي المشترك «رمسيس – 2016»

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انطلاق فعاليات التدريب المصري الفرنسي المشترك «رمسيس - 2016»

انطلاق فعاليات التدريب المصري الفرنسي المشترك «رمسيس – 2016»

بدأت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك ” رمسيس – 2016 ” والذى تستضيفه ، ويستمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة الإسكندرية والمجال الجوى المصرى ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

يشارك فى التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية المصرية والفرنسية بالإضافة إلى الفرقاطة المصرية طراز فريم ” تحيا مصر ” والتى تشارك للمرة الأولى بطاقمها المصرى فى تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة ، كما تشارك عناصر القوات الجوية المشاركة من الدولتين بالعديد من الأنشطة والمهام التدريبية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز ” الرفال ” المصرية والفرنسية وطائرات ” إف – 16 ” و” الألفاجيت ” وطائرات الإنذار المبكر من طراز “إى تو سى “.

ويشمل التدريب منها قيام الجانبان بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع القوات الجوية ، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى ، وتقديم الدعم والمعاونة الجوية والدفاع والهجوم على أحد الأهداف وتنفيذ عدد من الرمايات ، حيث يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ وإدارة مهام قتالية بالتعاون مع القوات الصديقة وفقاً لأحدث النظم وأساليب القتال الجوى والبحرى ، وتدعيم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

انطلاق فعاليات التدريب المصري الفرنسي المشترك «رمسيس - 2016»

انطلاق فعاليات التدريب المصري الفرنسي المشترك «رمسيس – 2016»

يأتى التدريب تتويجاً للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين اللتان تربطهما أواصر متينة من الشراكة والتعاون ، وتطابق الرؤى المصرية والفرنسية تجاه العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط.

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