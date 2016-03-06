وزير الشباب : هناك توجيهات من الرئيس بحل مشكلات المشروعات الرياضية المتوقفة

تفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مركز شباب نجع حمادي للوقوف علي المنشآت الرياضية المتوقفة بداخله منذ ٢٠ عاما بعد انتهاء من النزاع القضائي مع الشركة المنفذه وصرف التعويضات التي قدرت ب ١٤٠ ألف جنيه.

وأوضح عبدالعزيز أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بحل مشكلات المشروعات الرياضية المتوقفة لأسباب مختلفة والبدء في عمل خطة تطوير سريعة للانتهاء من تلك المشروعات لما قد تكلفته من أموال طائلة وأراضي تقدر بملايين الجنيهات لاستغلالها الاستغلال الأمثل مشيرا أن مركز شباب نجع حمادي يضم عدد من المنشآت الضخمة المتوقفة منذ سنوات بعيدة ومنها حمام السباحة وصالة مغطاة علي أعلي مستوي وملعب قانوني لكرة القدم بمساحة ٩٥ ×٦٥ موضحا أن تلك المنشآت تعد إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية بمحافظه قنا.

وطالب وزير الشباب والرياضة رئيس الإدلرة المركزية بوزارة الشباب والرياضة بتقديم كافة الرسومات الهندسية الخاصة بتلك المشروعات لإسنادها للقوات المسلحة للمعاينة أولا وعمل تصور حديد لهذا الصرح يتم العمل فيه خلال ٦٠ يوميا علي أن تسلم تلك المنشآت في غضون ١٢ شهرا حتي يستفيد منها شباب الأندينه وقراها

> وأضاف أن محافظة قنا تحتاج للكثير حمامات السباحة نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتي تمتاز بها محافظات الجنوب لتفرز أبطال رياضيين في مجال السباحة والعاب القوي مشددا علي سرعة إنهاء تعاقد المعرض المقام علي جزء من أرض المركز من أجل سرعة تنفيذ خطة التطوير التي جئنا من أجلها للمعانية علي الطبيعة خاصة بعد انتهاء النزاع القضائي في نهاية فبراير الماضي.

وذكر أهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بالشباب حيث تم توفير ٢ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب خلال ٤ سنوات باعتبار أن عام ٢٠١٦ هو عام الشباب بجانب برنامج تأهيل الشباب الذي تقدم إليه ٧٥ ألف شاب للاختبارات حيث تم اختيار ٥٠٠ شاب في المرحلة الأولي للإعداد والتأهيل للمناصب القيادية بالإضافة إلي انطلاق الحوار الوطني للشباب علي جميع المستويات من القرية إلي المحافظة وسيكون ختامة في سبتمبر المقبل في جنوب سيناء بحضور رئيس الجمهورية موضحا أن الوزارة تقوم بتدريب ٤٠ ألف شاب من شباب المحافظات حول قانون الإدارة المحلية لتأهيلهم لخوض انتخابات المحليات المزعم إجرائها العام المقبل