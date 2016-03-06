فان جال: مانشستر يونايتد حاليا أفضل مما كان في الموسم الماضي

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه حاليا أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي، لكن أشار إلى أنه لم ينتفع من الأفضلية بسبب الإصابات.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر.

وصرح فان جال قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون بالدوري "أعتقد أن مانشستر يونايتد حاليا أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي، لكننا لم ننتفع من تلك الأفضلية بسبب الإصابات الكثيرة".

وتابع مدرب الشياطين الحمر "حينما كان لدينا 3 او 4 لاعبين فقط مصابين في وقت سابق هذا الموسم، كنا في صدارة الدوري، لكن لا أحد يتذكر هذا".

واستطرد "خلال العام الماضي كان لدينا عدد كبير من الإصابات، لكن يمكنك القول إن السبب فيها هو التدريبات الصعبة، هذا العام كانت لدينا إصابات بسبب التدخلات، لا توجد مشاكل عضلية، وتلك ليست غلطتنا".

ويواجه مانشستر يونايتد اليوم الأحد نظيره وست بروميتش ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.