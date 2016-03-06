أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إسرائيل تبدأ وضع كاميرات بالمسجد الأقصى لمراقبة المصلين الفلسطينيين

Google+ Print
إسرائيل تبدأ وضع كاميرات بالمسجد الأقصى لمراقبة المصلين الفلسطينيين إسرائيل تبدأ وضع كاميرات بالمسجد الأقصى لمراقبة المصلين الفلسطينيين
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة شديدة الدقة فى المسجد الأقصى لمراقبة المصلين بزعم ضبط الأمن داخل وخارج المسجد.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم اتخاذ هذا القرار منذ 4 شهور فى اعقاب المواجهات التى شهدتها مدينة القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقرب من المسجد الأقصى وسيتم تركيبها هذا الشهر أى قبل عيد الفصح اليهودى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى هو من أقنع الرئيس العاهل الأردنى الملك عبد الله بوضع هذه الكاميرات، كما ستساهم الولايات المتحدة فى وضع الكاميرات من خلال فنيين أمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الكاميرات يهدف لحماية اليهود خلال الاحتفال بأعيادهم خلال زيارتهم للمسجد الأقصى، وكذلك متابعة حركة الفلسطينيين داخل المسجد.


>- إسرائيل تتحدى الفيفا وتعتقل 3 لاعبين فلسطينيين فى 72 ساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365