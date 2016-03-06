إسرائيل تبدأ وضع كاميرات بالمسجد الأقصى لمراقبة المصلين الفلسطينيين

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية النقاب عن اعتزام السلطات الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة شديدة الدقة فى المسجد الأقصى لمراقبة المصلين بزعم ضبط الأمن داخل وخارج المسجد.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم اتخاذ هذا القرار منذ 4 شهور فى اعقاب المواجهات التى شهدتها مدينة القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقرب من المسجد الأقصى وسيتم تركيبها هذا الشهر أى قبل عيد الفصح اليهودى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى هو من أقنع الرئيس العاهل الأردنى الملك عبد الله بوضع هذه الكاميرات، كما ستساهم الولايات المتحدة فى وضع الكاميرات من خلال فنيين أمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الكاميرات يهدف لحماية اليهود خلال الاحتفال بأعيادهم خلال زيارتهم للمسجد الأقصى، وكذلك متابعة حركة الفلسطينيين داخل المسجد.

- إسرائيل تتحدى الفيفا وتعتقل 3 لاعبين فلسطينيين فى 72 ساعة