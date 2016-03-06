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القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها فى دعوى إلغاء إقالة محافظ الشرقية السابق

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القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها فى دعوى إلغاء إقالة محافظ الشرقية السابق القضاء الإدارى تقضى بعدم اختصاصها فى دعوى إلغاء إقالة محافظ الشرقية السابق
قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار مختار على جبر رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد خفاجى وصالح سليم، وأمانة سر سعيد عبود بعد اختصاصها ولائيا بالفصل فى الدعوى رقم 3023 لسنة 21 قضائية، بالطعن على قرار إقصاء الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق وتعيين آخر بدلا منه.

يذكر أن الدعوى تضمنت التى حملت الرقم 3023 لسنة 21 قضائية، أن الدستور المصرى ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن وزير التنمية المحلية، ضرب عرض الحائط بإرادة الشعب الشرقاوى ولم يستجب لمطالبه ببقاء الدكتور رضا عبد السلام محافظا للشرقية، وهذا ما دفع عددا من المواطنين بالمحافظة لتنظيم وقفة أمام ديوان عام المحافظة، معترضين على الطريقة التى تم رحيله بها، وخاصة أنه كان لا ينام ولا يدخر جهده ولا يبخل على أبناء المحافظة بجهوده ويسمع للمواطن البسيط.

وتبين أن "قنديل" رفع الدعوى تضامنا مع العديد من المواطنين الذين يرغبون فى بقاء الدكتور رضاء عبد السلام محافظا للشرقية.


>- "القضاء الإدارى" تصدر حكمها فى دعوى تطالب بإلغاء إقالة محافظ الشرقية السابق

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