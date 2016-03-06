"الداخلية": مواطن صنع عبوة لإلقائها على زوج شقيقته فانفجرت فيه بالشرابية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه تبلغ للأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة بوقوع انفجار بأحد العقارات الكائنة فى شارع مصطفى ترك بدائرة قسم الشرابية.

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان الواقعة، حيث تبين وقوع انفجار بإحدى شقق العقار، وذلك أثناء قيام "عماد ج.ع" مالك الشقة بإعداد عبوة بدائية الصنع بواسطة بعض الألعاب النارية، بهدف استخدامها فى التشاجر مع "زوج شقيقته" على إثر خلافات سابقة، فانفجرت فيه، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وقام خبراء المفرقعات بتمشيط المكان وتأمينه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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