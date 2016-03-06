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بريطانى يعيد مشكاة "السلطان برقوق" الأثرية للسفارة المصرية بلندن

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بريطانى يعيد مشكاة "السلطان برقوق" الأثرية للسفارة المصرية بلندن بريطانى يعيد مشكاة "السلطان برقوق" الأثرية للسفارة المصرية بلندن
نجحت مساعى السفارة المصرية فى لندن فى استعادة مشكاة أثرية من العصر المملوكى مشكاة " السلطان برقوق " والتى كانت بحوزة المتحف القومى للحضارة وتم تهريبها خارج بطريقة غير شرعية وعرضها للبيع بالخارج.

وقد قام مالك المشكاة بردها للسفارة المصرية فى لندن طواعية بعد أن تأكد من خروجها من مصر بشكل غير شرعى وحرصاً منه على المساهمة فى الحفاظ على التراث الإسلامى المصرى.


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