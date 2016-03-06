طريقة عمل ملمع طبيعي رهيب للأثاث غير مكلف ويدوم لمعانه لأطول فترة ممكنة

تتعدد المهام والمسئوليات الملقاة علي عاتقك سيدتي المرأة فلولاك ما أصبح للحياة طعم ولا للمنزل إستقرار فنظافة المنزل وترتيبه وسكينته مهمة ثقيلة ملقاة علي كتفك وحدك ولا أحد يشاركك فيها ولا شئ في هذه الدنيا يسعدك سوي رؤية منزلك مرتبا ونظيفا وهادئا وآمنا ولكن تلك المهمة صعبة جدا وثقيلة وتحقيقها يتطلب منك مواجهة العديد من المشاكل الصعبة التي تقف كالعائق أمام تحقيقك لأحلامك وإتمامك لمسئولياتك علي أكمل وجه

ومن ضمن المشاكل التي تقابلك في منزلك هي تلميع الأثاث بإستمرار وتراكم الأتربة عليه فبمجرد الإنتهاء من تلميع الأثاث الموجود بمنزلك تعاود الأتربة التراكم من جديد علي الأثاث الذي قمتي بتلميعه للتو ليهدم كل ما قمتي بفعله ويضيع مجهودك وتعبك هباءا في دقائق معدودة كما أن شراء ملمع للأثاث يكلفك الكثير من المال وقد لا تتحملين كل تلك النفقات

ولأننا نشعر بتعبك ومعاناتك داخل منزلك ونقدر دورك ومكانتك سوف نقدم لكي اليوم طريقة مثالية لعمل ملمع طبيعي لأثاث منزلك قادر علي تلميع أثاث منزلك في دقائق كما أن اللمعان سوف يدوم فترة طويلة وسوف يعطي لأثاث منزلك لون ولمعان لا يقاوم وبدون أي تكلفة حتي أنه لن يكلفك سوي جنيهات قليلة

وتتمثل طريقة عمل ملمع الأثاث في الآتي-

أولا سوف تحتاجين إلي ما يلي-

حفنة من الشاي

بخاخة فارغة

قماشة قطنية نظيفة

والطريقة كالاتي-

قومي بغلي حفنة من الشاي لمدة عشر دقائق بلا سكر

إتركي الشاي ليبرد تماما

قومي بوضع الشاي في البخاخة

قومي بتنفيض الأثاث من التراب

ثم قومي بالرش بالبخاخة علي أثاث منزلك

قومي بتلميع أثاث منزلك بالفوطة النظيفة

ستلاحظين أن أثاث منزلك إكتسب لمعان غير طبيعي كما أن ذلك اللمعان سوف يمتد لأسابيع دون الحاجة إلي شراء الملمعات الصناعية المكلفة

شبكةعيونالإخبارية

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