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بالفيديو... طريقة تحضير كريم مرطب بديل للفازلين

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بالفيديو... طريقة تحضير كريم مرطب بديل للفازلين بالفيديو... طريقة تحضير كريم مرطب بديل للفازلين

العناية بالبشرة من أهم الأمور التي تهتم بها كل سيدة , لان الجمال هو أهم ما يميز المرأة , و من أكثر المشاكل التي تواجهها هي جفاف الجلد خاصة في فصل الشتاء , أو من كثرة استعمال المنظفات اثناء غسيل المواعين , و تتعرض اليدين إلى تشققات , و ايضاً الأقدام , و لذلك تستعمل الكثير من السيدات الفازلين للترطيب , و الحصول على جلد ناعم و التخلص من التشققات .

فوائد و أضرار الفازلين الموجود بالأسواق

نعرف جيداً أنه يوجد الكثير من الأنواع من الفازلين بالأسواق المصرية , و يعتبر الفازلين مادة مرطبة للجلد ذات ملمس دهني , و يساعد الجلد الجاف على الاحتفاظ بالرطوبة الموجوده به , بالإضافة لإستخداماته على الشعر , و لكن ما لم يعرفه الكثيرون أن الفازلين يتكون من مستخلصات بترولية , و بالتالي فإنه غير صحي , و ضار على البشرة حيث يغلق المسام , و يمنع تنفسها .

وصفة كريم مرطب بديل عن الفازلين الضار

لما للفازلين من أضرار فهناك وصفة جيدة من مكونات طبيعية غير ضارة يمكنك تحضيرها للحصول على كريم مرطب بديل للفازلين , و يحل محله , و تتكون تلك الوصفة من ( شمع العسل + زيت طبيعي ) حيث يتم إذابة الشمع جيداً , و إضافة الزيت بعيد عن النار و التقليب لنحصل على كريم يمكن أن يستمر معك لعام كامل , و بهذا تكوني حصلتي على فوائد الفازلين بطريقة صحية , و طبيعية بعيدة عن المشتقات الكيماوية .

 

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