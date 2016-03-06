مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى غرب الإسكندرية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم وائل الحيوى، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى، وبالفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة رحلات إسكندرية "ميكروباص" قيادة "محمود . ع" 39 سنة سائق، والسيارة رحلات إسكندرية "مينى باص" قيادة "محمود . ال" 58 سنة سائق مقيم دائرة سيدى جابر، وأثناء توقف السيارة الأولى يمين الطريق لقيام قائدها بتغير أحد إطاراتها اصطدمت بها السيارة الثانية.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى و2 من مستقليها كل من "جورج .ع " 21 سنة طالب مقيم دائرة أول المنتزه، و "حمدى. ال" 61 سنة سائق مقيم دائرة قسم كرموز، وإصابة 6 آخرين من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى سموحة الجامعى، وحدثت تلفيات بالسيارتين، وتمت إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر، وجار العرض على النيابة.

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