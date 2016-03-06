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مقتل مغني أمريكي داخل استديو صوت في جورجيا

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مقتل مغني أمريكي داخل استديو صوت في جورجيا مقتل مغني أمريكي داخل استديو صوت في جورجيا

المغني بنكرول فريش

لقي مغني راب أمريكي مصرعه رميًا بالرصاص في استوديو تسجيل في أتلانتا في ولاية جورجيا (جنوب شرق)، على ما ذكرت الشرطة المحلية والطبيب الشرعي.

وبحسب “24″ أعلنت وفاة المغني بنكرول فريش واسمه الأصلي ترينتافيوس وايت، لدى وصوله إلى المستشفى الذي نقل إليه في سيارة من قبل أشخاص لم يكشف عن هويتهم على ما أوضح كلينت هاربن من مكتب الطبيب الشرعي في منطقة فولتن.

وقالت الشرطة في بيان إن “الكثير من الأشخاص لاذوا بالفرار” عندما حضر عناصرها إلى الاستوديو مساء الجمعة بعد ورود اتصال هاتفي”.

وصادرت الشرطة أفلام في إطار تحقيقها، على ما أفاد المصدر، ولم تحدد الشرطة عمر المغني، إلا أن وسائل إعلام عدة ذكرت في أنه كان في الثامنة والعشرين.

ولفت وسائل إعلام محلية إلى أن جيران استوديو “ستريت اكزيكس” سمعوا طلقات نارية عدة.

وعثر المحققون في داخل الاستوديو وخارجه على أكثر من 50 رصاصة فارغة، على ما ذكرت محطة التلفزيون المحلية “دبليو اس بي-ي ي”.

وحقق بنكرول فريش في الفترة الأخيرة بعض النجاح بفضل أغنية “هوت بوي”.

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