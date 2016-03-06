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بعد إثبات النسب.. «زينة» تطالب أحمد عز بنفقة لطفليها أمام محكمة الأسرة

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بعد إثبات النسب.. «زينة» تطالب أحمد عز بنفقة لطفليها أمام محكمة الأسرة بعد إثبات النسب.. «زينة» تطالب أحمد عز بنفقة لطفليها أمام محكمة الأسرة

تقدم دفاع الفنانة زينة، بطلب لمحكمة أسرة مدينة نصر يطالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه عز الدين وزين الدين ، وحددت جلسة 12 مارس الجاري لنظر أولى جلساتها أمام مكتب التسوية والمنازعات.

وقضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضي بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة “عز الدين وزين الدين” إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

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