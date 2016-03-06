رئيس الاتحاد العربي والأسيوي للقفز بالمظلات والرياضات الجوية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور مبارك سويلم السويلم، رئيس الاتحاد العربي والأسيوي للقفز بالمظلات والرياضات الجوية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتأتي زيارة “السويلم”، لحضور بطولة مصر الدولية، والسادسة عربيًا للقفز بالمظلات بمنطقة بانوراما الأهرامات.

وتقام بطولة مصر الدولية للقفز بالمظلات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تنتهي خلال اليومين القادمين .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن “السويلم”، قد وصل على طائرة الخطوط السعودية من جدة، على متن الرحلة رقم 301.

وأضافت المصادر الأمنية، أن قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وصوله من استراحة الخدمة المميزة، ليبدأ زيارته للقاهرة، ويتابع البطولة التي يشارك فيها ١٤ دولة على مستوى العالم .

وينظم الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، برئاسة اللواء عبد المعين حسن، البطولة الدولية الثانية للقفز بالمظلات بمنطقة بانوراما الأهرام.

> ويذكر أن أرسل الاتحاد لأكثر من 30 دولة عربية وأوروبية، للمشاركة في البطولة الدولية، حيث يعتبر مسئولو الاتحاد أن البطولة دعمًا للسياحة .