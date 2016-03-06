فوائد الطاقة لدى الحوامل

إذا كنت أماً، تنتظر الولادة، وتشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، إليكِ طرقاً ذكية وبسيطة لاستعادة طاقتك ما قبل الحمل؛ بحيث تهون عليك اختصاصيات «ماذار آند بايبي» تلك الفترة؛ مهما كان ثقل بطنك.

الخروج

إن الفيتامينات الناجمة عن أشعة الشمس؛ خاصة «د»، تساعد نظام مناعتك خلال فترة الحمل، وتنصحك القابلة وخبيرة الحمل، زيتا ويست، أن تستفيدي من ضوء النهار على الأقل لمدة 20 دقيقة، فامشي أو اجلسي على مقعد في الحديقة خلال استراحة الغداء، تعلّق زيتا: «يمكنك الحصول على فوائد الفيتامينات في يوم غائم، كل ما عليك فعله هو الوجود خارجاً فترةً أطول».

تناولي البسكويت

ربطت بعض الدراسات مستوى التعب والإرهاق بسوء الغثيان الصباحي، وإليك حلاً بسيطاً، قد يفيدك، حيث تنصحك خبيرة التغذية، فيكي إيدجسون، أن تبقي قرب سريرك؛ القليل من بسكويت الزنجبيل، وبهذه الطريقة بعد تناوله؛ ستتمكنين من تهدئة معدتك ببطء.

احصلي على تدليك

يساعد هذا على تخفيف ألم الظهر والتوتر، والتخلص من أي تراكم لحمض اللاكتيك الذي قد يضعف وظيفة العضلات ويزيد التوتر العاطفي وفقاً لما تقوله زيتا، ولأنه يكون مكلفاً عادةً؛ يمكنك الطلب من زوجك تدليكك، كل ما عليه القيام به، هو التدليك اللطيف للرقبة والأكتاف لمدة 20 دقيقة؛ للمساعدة على إراحة أي توتر.

العلاج الذاتي بالماء

برأي خبيرة العلاج التكميلي، جيني لي غريس، يخفف من الانتفاخ، فقومي بتحضير وعاءين من الماء الدافئ والماء البارد، وضعي قدميك في الوعاء الدافئ لدقيقة، ثم انتقلي إلى البارد، وكرري الأمر ثلاث مرات.

الحركة أكثر

أظهرت الدراسات، حسب قول المدربة، جين وليامز؛ أن مستوى جهد التمرين الموصى به خلال الحمل، هو 6 من 10، تتابع: «أقترح عدم ممارسة الرياضة لأكثر من 30 دقيقة في المرة الواحدة، وألا تنسي شرب الكثير من الماء؛ حتى تتجنبي الجفاف».

زيادة الدورة الدموية

قبل الدخول للاستحمام، استخدمي فرشاة بشعيرات ناعمة، ومرريها على جسدك، وابدئي بفرك قدميك إن استطعتِ الوصول إليهما، وتوجهي إلى الأعلى بلطف باتجاه القلب؛ لتعزيز الدورة الدموية؛ مما سيزيد من حيويتك.

شرب شاي الأعشاب

توصي شماني سينغ من health store revital بشرب شاي الأعشاب، فشاي النعناع سينعشك ويعطيك الحيوية، ولتعزيز طويل الأمد؛ جربي الشمر أو القراص؛ فهذا يزيد من كمية الحديد الممتصة من الطعام.

الوخز بالإبر والألوان

فهي تحفز على إطلاق هرمون يخفف من التوتر المؤثر على مستويات الطاقة، اعثري على معالج مختص عبر acupuncture.org.ukوحاولي إدخال ألوان معززة للمزاج على خزانة ملابسك، مثل الأحمر؛ كونه جيداً للطاقة والقوة، بينما يعتبر الأخضر مساعداً للهدوء والصفاء.

بوكس

أطعمة منقذة لك

أفضل إفطار: بيض مخفوق على خبز توست من الحبوب الكاملة مع الطماطم المشوية، حيث ستتركك الألياف والبروتين تشعرين بالشبع مدة أطول، بينما تساعد الطماطم على إطلاق مضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الليكوبين الذي يحمي الخلايا ويحارب الالتهاب، إن لم ترغبي بالبيض؛ فالجئي إلى الفاصوليا المشوية مخففة السكر.

وجبة منتصف النهار: الموز، فهو غني بفيتامين cوالبوتاسيوم، والموزة مشبعة، ومقاومة للتعب، كما أن الألياف ستساعدك إن كنت تعانين من الإمساك.

وجبات خفيفة: أعدي توفو الفاصوليا السوداء دون قلي، عبر أكل الدجاج مع سلطة الكينوا، أو لخيار سهل؛ انتقي الفاصوليا المشوية مخففة السكر مع خبز التوست من الحبوب الكاملة.

مكافأة ما قبل النوم: الشوكولاته الغامقة، وذلك حتى تكفي اشتهاءك للسكر، كما أن الفلافونيد والكاتشين تقوي خلايا الدم.