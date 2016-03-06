أنا عذراء .. وحامل

كيف يمكن أن يحدث والمرأة لا زالت عذراء، هل من الممكن أن يحدث ذلك بين الأزواج، وما السبب وهل هناك خطورة لو حدث هذا الامر؟



الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة أشار إلى أن الحمل قد يحدث رغم أن الزوجة لا زالت عذراء وذلك في الحالات التالية:



• بعض النساء يمتلكن غشاء بكارة من النوع المطاطي، أي الذي لا يتمزق عند الجماع، ولا يسيل الدم عند تمزقه، بل يحدث الجماع دون أي مشاكل ولا يتمزق الغشاء إلا بعد الولادة الأولى ونقول ساعتها أن المولود هو الذي فض بكارة أمه وليس الأب.



• حالات غشاء البكارة من النوع المطاطي قليلة ونادرة، وليس معنى ذلك أنها غير موجودة.



• قد تبقى المرأة عذراء إذا ولدت مولودها بالعملية القيصرية، وتحتفظ ببكارتها مدى الحياة إذا ما تكررت ولادتها بعملية قيصرية وظل غشاء البكارة المطاطي كما هو.



• بعض الرجال مصابون بالضعف الجنسي، أو سرعة القذف وبالتالي لا يتم الايلاج داخل المهبل والقذف فيه؛ ولكن القذف في فوهة المهبل أو حوله يسبب الحمل خصوصاً في حال المداعبة بين الزوجين، لأن جسم المرأة لديه القدرة على تحريك النطف كجاذبية مغناطيسية من منطقة المهبل حتى تصل لقناة فالوب وتلتقي بالبويضة ويتم الحمل.



• الأمر يحدث في حال المداعبات المحرمة بين فتاة وشاب وتكثر هذه الحوادث التي نقرأها، وتصدم الأهل وهو حمل البنت العذراء ولذلك يجب التأكيد على التربية والأخلاق وأن العذرية ليس معناها عدم فض البكارة لدى البنت.



• لا يسبب عدم فض البكارة أي مشاكل في الحمل، ويسير الحمل بصورة طبيعية حتى موعد الولادة.