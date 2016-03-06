أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل نظر طلب رد ناجي شحاتة بقضية «أحداث منشية القناطر» لجلسة 9مارس للحكم

Google+ Print
تأجيل نظر طلب رد ناجي شحاتة بقضية «أحداث منشية القناطر» لجلسة 9مارس للحكم تأجيل نظر طلب رد ناجي شحاتة بقضية «أحداث منشية القناطر» لجلسة 9مارس للحكم

المستشار محمد ناجي شحاتة

قررت الدائرة 29 استئناف القاهرة ، تأجيل أولى جلسات طلب الرد المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عنف منشية القناطر” القاضي ناجي شحاته لجلسة 9 مارس للحكم.

وتقدم المتهمين في القضية بطلب لمحكمة استئناف القاهرة،  لرد هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، وذلك بسبب إفصاح المستشار ناجي شحاتة عن عنيته وعن أرائه السياسية تجاه المتهمين في حديث صحفي مع إحدى الصحف الخاصة

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 11 الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة و ترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة “منشية القناطر “.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا