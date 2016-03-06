تأجيل نظر طلب رد ناجي شحاتة بقضية «أحداث منشية القناطر» لجلسة 9مارس للحكم

قررت الدائرة 29 استئناف القاهرة ، تأجيل أولى جلسات طلب الرد المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عنف منشية القناطر” القاضي ناجي شحاته لجلسة 9 مارس للحكم.

وتقدم المتهمين في القضية بطلب لمحكمة استئناف القاهرة، لرد هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، وذلك بسبب إفصاح المستشار ناجي شحاتة عن عنيته وعن أرائه السياسية تجاه المتهمين في حديث صحفي مع إحدى الصحف الخاصة

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 11 الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة و ترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة “منشية القناطر “.