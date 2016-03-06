وزير الداخلية: هناك محاولات لتشويه الشرطة وتضخيم الأحداث

قال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إن الشرطة تتعرض لمحاولة تشويه، وتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعى، مشددا على عدم قبوله لأى تجاوز أو إهانة لأى مواطن، لأن كرامة المواطن المصرى من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة كلها، مشيرًا إلى أن التجاوزات الفردية لا تعبر عن منهج الوزارة.

وأشار وزير الداخلية خلال حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الى أن القاعدة العريضة من رجال الشرطة تعمل بتفان وإخلاص لتحقيق رسالتها النبيلة فى حفظ الأمن والآمان، وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وخطأ قلة من تلك القاعدة، لم ولن ينل من مجهودها أو تضحياتها اليومية على الإطلاق، مشددا على أنه يقوم بمحاسبة أى ضابط أو فرد شرطة يثبت ارتكابه واقعة تجاوز تجاه أى مواطن، بل وتحويله الى النيابة العامة، أيا كانت رتبته، مؤكدا فى الوقت نفسه أن وزارة الداخلية تعاقب المخطىء أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة.

وأضاف وزير الداخلية قائلا “علشان نتأكد إن اللى بقوله مش كلام وبس، أنا حقولك على أمثلة فعلية .. الوزارة الأسبوع الماضى أحالت ملازم اول بقسم شرطة أول مدينة نصر الى النيابة العامة ووقفته عن العمل وأحيل للاحتياط بعد اتهامه بارتكاب جريمة سرقة، وتم الإعلان عنه فى بيان رسمى من الوزارة، وكمان إيقاف أمينى شرطى وأحالتهما للاحتياط بعد تعديهما على عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية”.

وأشار الى أنه وجه مديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة والمصالح على مستوى الجمهورية، بعقد اجتماعات دورية مع القيادات الأمنية، والضباط، والأمناء، والأفراد والخفراء؛ للتأكيد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج مختلف المواقع الشرطة، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد، بالإضافة الى العمل على تطوير المنظومة التدريبية لرجال الشرطة؛ حيث عقدت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم التدريبى هذا العام دورات تدريبية ل6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضى، والتى شهدت تدريب 3 الاف ضابط فقط؛ وذلك لإعداد رجل شرطة محترف من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، فى اطار الحرص على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف وزير الداخلية إن رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا، أو أفرادا، أو مجندين، مؤمنين برسالتهم السامية ويعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، مشيرا الى أن استشهاد عدد من رجال الشرطة يوميا فى سبيل تأدية واجبهم، هو خير دليل على مدى ايمان رجال الشرطة بقدسية رسالتهم ووطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيل أمن وسلامة المواطن، لافتا فى الوقت نفسه الى استشهاد 5 من رجال الشرطة الأسبوع الماضى، آخرهم رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أثناء مطاردة لبعض العناصر الاجرامية.