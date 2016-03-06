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وزير الشباب والرياضة: إسناد المشروعات المتوقفة بقنا للقوات المسلحة

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وزير الشباب والرياضة: إسناد المشروعات المتوقفة بقنا للقوات المسلحة وزير الشباب والرياضة: إسناد المشروعات المتوقفة بقنا للقوات المسلحة
أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أن ملعب مركز شباب مدينة نجع حمادى المقام بشكل قانونى على مساحة 95 مترا فى 65 مترا لابد من استغلاله بشكل جيد.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومحمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا لمركز شباب نجع حمادى، لمتابعة أعمال تطوير المركز.

وأكد عبد العزيز، أنه سيتم إسناد المشروعات المتوقفة منذ 20 عاما للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لإعادة تصميمها والبدء فى أعمال التنفيذ والانتهاء منها خلال 12 شهرا، لافتا أن محافظة قنا تحتاج إلى الكثير من مشروعات حمامات السباحة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه ذكر محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جار تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى، وشمل التطوير المبنى الإدارى للمركز بتكلفة 400 ألف جنيه تقريبا، وإنشاء ملعب قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبًا.


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