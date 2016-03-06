وزير الشباب يصل قنا لتفقد أعمال التطوير بمركز شباب نجع حمادى

وصل منذ قليل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى مركز شباب نجع حمادى، لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة نجع حمادى.

حيث يتفقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم الأحد، أعمال التطوير بمركز شباب نجع حمادى.

ومن جانبه أوضح محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة قنا، أن الزيارة تأتى لتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة نجع حمادى، وحجم الأعمال التى بدأتها الشركة المنفذة لتطوير الملعب، وتشمل أعمال التطوير إعادة تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى.

وأشار "الفنجرى" إلى أن التطوير تضمن المبنى الإدارى للمركز بتكلفة 400 ألف جنيه تقريبا، وإنشاء ملعب قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبا.

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- اليوم.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب نجع حمادى