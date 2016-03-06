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بالصور.. "تموين الأقصر" تطرح "زيت وأوراك دجاج" بأسعار مخفضة

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بالصور.. "تموين الأقصر" تطرح "زيت وأوراك دجاج" بأسعار مخفضة بالصور.. "تموين الأقصر" تطرح "زيت وأوراك دجاج" بأسعار مخفضة
واصلت مديرية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملاتها للقضاء على ارتفاع الأسعار وجشع التجار، فى إطار توجيهات محمد بدر، محافظ الأقصر، بتنفيذ خطة مشتركة بين وزارة التموين ومحافظة الأقصر، حيث تم توزيع 5 أطنان من أوراك الدجاج بسعر 9,5 جنيه للكيلو .

من جانبه أكد اللواء عادل مهران، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن ذلك يأتى فى إطار السعى لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومواجهة ارتفاع السلع، مشيرا إلى أنه تقرر تحديد يوم لتوزيع الكميات المطروحة من أوراك الدجاج بكل منطقة بالمحافظة، حيث تقرر التوزيع بمدينة أرمنت يوم الأربعاء، ومدينة الأقصر ونجع الخطباء والسواقى يوم الخميس، والزناقطة يوم السبت والقرنة وإسنا يوم الأحد.

وأضاف "مهران"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه وصل للمحافظة 6400 كرتونة من زيت الطعام، تمهيدا لطرحها بالأسواق، بهدف القضاء على أى أزمات فى مختلف السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بالمحافظة.

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