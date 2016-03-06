وزير الرياضة يوجه بتسليم الرسومات الهندسية للصالة المغطاة بنجع حمادى

وجه المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الأحد، أثناء زيارته لمركز نجع حمادى، مرجريت فتحى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية فى الوزارة، بتقديم كافة الرسومات الهندسية مع التأكيد على البدء فى العمل بالصالة المغطاة بعد الانتهاء من مشكلاتها القانونية.

وشدد "عبد العزيز" على ضرورة التحقق من صرف تعويضات المقاول بعد فسخ العقد والمقدرة بمبلغ 140 ألف جنيه بعد الحكم الصادر فى 25 فبراير الماضى، كما طالب بإزالة المعرض الصينى.

وأشار محمد الفنجرى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه جارى تطوير الملعب وإنارته وعمل سُوَر حديدى له بجانب إنشاء تراك خاص بالملعب لإقامة مسابقات ألعاب القوى، وشمل التطوير المبني الإدارى للمركز بتكلفة 400 الف جنيها تقريبا و انشاء ملعب قدم قانونى نجيل صناعى بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تقريبا.

بالصور.. استعدادات مكثفة لاستقبال وزير الشباب والرياضة بنجع حمادى

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اليوم.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب نجع حمادى

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وزير الشباب يصل قنا لتفقد أعمال التطوير بمركز شباب نجع حمادى

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