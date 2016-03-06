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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج

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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج
أمرت نيابة قسم أول سوهاج بحبس المتهم "حسين.خ.ف" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجنى عليه "محمود.ع.أ" بائع بآلة حادة "مقص"، بسبب مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بسوهاج بلاغاً بخدوث مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بطعنه عدة طعنات بمقص ما أحدث إصابته وتم نقله المستشفى وتوفى متأثراً بإصابته .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .


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