ضبط 9 ألاف مخالفة مرورية بشوارع العاصمة

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من ضبط 9320 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير عكس الإتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط أعمال توسعات نفق زهراء المعادى
كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة 3 سائقين تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم المواد المخدرة.
وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.
>- مرور القاهرة: وضع حواجز حديدية بمحيط أعمال توسعات نفق زهراء المعادى