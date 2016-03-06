سقوط "على الروابى" الهارب من 29 سنة حبس وبحوزته بندقية آلية بالقطامية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، من ضبط "على أ ش"، 36 سنة، عاطل، وشهرته "على الروابى"، ومقيم مصر القديمة، والمحكوم عليه فى 24 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 29 سنة و8شهور لسلاح نارى "بندقية ألي"، أثناء استقلاله السيارة رقم ق ط ل 648 ماركة هيونداى فيرنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 مم " مطموسة الأرقام" و3 طلقات من ذات العيار، وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 مم " مطموسة الأرقام" و3 طلقات من ذات العيار، وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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