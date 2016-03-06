سقوط "على الروابى" الهارب من 29 سنة حبس وبحوزته بندقية آلية بالقطامية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، من ضبط "على أ ش"، 36 سنة، عاطل، وشهرته "على الروابى"، ومقيم مصر القديمة، والمحكوم عليه فى 24 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 29 سنة و8شهور لسلاح نارى "بندقية ألي"، أثناء استقلاله السيارة رقم ق ط ل 648 ماركة هيونداى فيرنا.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 مم " مطموسة الأرقام" و3 طلقات من ذات العيار، وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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