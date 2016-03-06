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ضبط محل غير مرخص لبيع الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالقاهرة

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ضبط محل غير مرخص لبيع الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالقاهرة ضبط محل غير مرخص لبيع الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالقاهرة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل بعابدين، بحيازة وتجميع أجهزة كهربائية المغشوشة، والمقلدة للماركات الشركات الكبرى والخالية من أى مستندات تفيد مصدر حيازتها أو مشروعيتها تمهيدا لبيعها للمواطنين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحال المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط 3204 قطعة مغشوشة ومقلدة داخل المحل، وتم تحرير المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


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مصر 365

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