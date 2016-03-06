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سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من الترامادول داخل "بامبرز" طفلين

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سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من الترامادول داخل "بامبرز" طفلين سلطات المطار تحبط محاولة تهريب كمية من الترامادول داخل "بامبرز" طفلين
تمكنت إدارة التأمين بمطارالقاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح صباح اليوم الأحد من ضبط راكب حاول تهريب 900 جرام من عقار الترامدول المخدر داخل بامبرز لطفليه إلى الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

أفاد مصدر بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينة المتبعة مع ركاب طائرة الخطوط المصرية العالمية المتجهة إلى الكويت اشتبهت آيات على "أمينة شرطة فى الطفلين وبالعرض على طارق سعيد رئيس نوبتجية التأمين تم تفتيش الطفلين، وتبين وجود 900 جرام من أقراص الترامادول داخل بامبرز الطفلين.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.


>عودة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبى بعد ساعة من الإقلاع للإنقاذ حياة راكب

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مصر 365

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