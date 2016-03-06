إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقوات المسلحة تدفع بأتوبيسات

دخل سائقو أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية، فى إضراب مفتوح عن العمل، صباح اليوم الأحد، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لهم، ودفعت المنطقة الشمالية العسكرية، بأتوبيسات إضافية على المسارات الرئيسية لسد العجز وتقديم الخدمة للمواطنين لحين انتهاء الأزمة.

وأكد عدد من السائقين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم لا يحصلون على أرباح سنوية، ونحصل على نسبة من التحصيل على التذكرة 17%، فوجئنا مؤخرًا بقرار غير قانونى، بتقليض الإيراد الذى يتم تحصيل النسبة عليه بنسبة 20% بدون سند قانونى.

وقالوا منذ عام 2008 تم رفع النسبة على التذكرة التحصيل، ولكن فوجئنا بخصم الإيراد بشكل غير قانونى 20% من حوالى 7 أشهر، وحاولنا إلغاء هذا القرار من خلال طرق كل الأبواب والقنوات الشرعية دون أى استجابة، وطالبوا بإقالة اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، لعدم التجاوب مع السائقين.

من جانبه قال اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الإضراب على مستوى سائقى الأتوبيسات فقط، وإن الترام يعمل بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات لسد العجز وجار التفاوض مع السائقين وبحث الاستجابة لمطالبهم.

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