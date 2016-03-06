أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقوات المسلحة تدفع بأتوبيسات

Google+ Print
إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقوات المسلحة تدفع بأتوبيسات إضراب سائقى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقوات المسلحة تدفع بأتوبيسات
دخل سائقو أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية، فى إضراب مفتوح عن العمل، صباح اليوم الأحد، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لهم، ودفعت المنطقة الشمالية العسكرية، بأتوبيسات إضافية على المسارات الرئيسية لسد العجز وتقديم الخدمة للمواطنين لحين انتهاء الأزمة.

وأكد عدد من السائقين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنهم لا يحصلون على أرباح سنوية، ونحصل على نسبة من التحصيل على التذكرة 17%، فوجئنا مؤخرًا بقرار غير قانونى، بتقليض الإيراد الذى يتم تحصيل النسبة عليه بنسبة 20% بدون سند قانونى.

وقالوا منذ عام 2008 تم رفع النسبة على التذكرة التحصيل، ولكن فوجئنا بخصم الإيراد بشكل غير قانونى 20% من حوالى 7 أشهر، وحاولنا إلغاء هذا القرار من خلال طرق كل الأبواب والقنوات الشرعية دون أى استجابة، وطالبوا بإقالة اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، لعدم التجاوب مع السائقين.

من جانبه قال اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الإضراب على مستوى سائقى الأتوبيسات فقط، وإن الترام يعمل بشكل طبيعى، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات لسد العجز وجار التفاوض مع السائقين وبحث الاستجابة لمطالبهم.


>- إضراب سائقى الكبوت بكوم أمبو فى أسوان احتجاجا على ترخيص الميكروباص الصينى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365