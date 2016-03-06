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وزير التموين: 321 مليون قيمة سلع فارق نقاط الخبز صرفها المواطنين خلال 5 أيام

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وزير التموين: 321 مليون قيمة سلع فارق نقاط الخبز صرفها المواطنين خلال 5 أيام وزير التموين: 321 مليون قيمة سلع فارق نقاط الخبز صرفها المواطنين خلال 5 أيام

خالد حنفي وزير

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد،  أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتي يوم 20 من الشهر الحالي كما هو معتاد كل شهر، وتبلغ قيمة هذه السلع نحو 500 مليون جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن مخازن شركتي الجملة والعامة البالغ عددها حوالي 537 فرع على مستوى الجمهورية تحتوي على كميات ضخمة من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين الذين بلغوا أكثر من 650 مورد ومنها الزيوت والسكر والارز والبقوليات والسمن والصلصة والشاي والمعلبات والملح والالبان والجبن والمكرونات والمربات ومنظفات صناعية وغيرها من السلع المتنوعة.

وأضاف بيان للوزارة، أنه بلغت قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها المواطنين مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز خلال 5 أيام وهو من بداية الشهر الحالي وحتي مساء أمس حوالي 321 مليون و800 ألف جنيه من خلال 9 ملايين و300 ألف بطاقة تموينية من جملة 20 مليون بطاقة تموينية وذلك من البقالين التموينيين البالغ عددهم حوالي 26 ألف بقال تمويني وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

 

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