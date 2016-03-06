24 ساعة تحسم موقف عاشور من مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي

سيتحدد الاثنين موقف حسام عشاور لاعب وسط الأهلي من السفر إلى أنجولا بعد الإصابة التي تعرض لها السبت في مواجهة مصر للمقاصة بالدوري المصري الممتاز.

وأصيب عاشور في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا في المباراة التي فاز بها الأهلي 2-1 ليوسع الفارق في صدارة الترتيب مع الزمالك إلى 9 نقاط قبل مواجهة الأخير للمقاولون العرب الأحد في الجولة نفسها.

وسيحسم الأهلي مصير اللاعب من السفر لأنجولا من أجل مواجهة ريكرياتيفو، فقد يغيب عاشور عن المباراة المقرر إقامتها يوم 12 مارس المقبل بسبب الإصابة.

وتقرر أن يتخلف عن السفر الثنائي محمد نجيب وعمرو السولية، الأول للإصابة والثاني لعدم قيده بالقائمة الحالية.