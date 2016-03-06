عودة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبى بعد ساعة من الإقلاع لإنقاذ حياة راكب

عادت طائرة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى دبى صباح اليوم الأحد بعد ساعة من إقلاعها لإنقاذ حياة راكب أصيب بأذمة تنفسية.

صرح مصدر بمطار القاهرة أن قائد طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 902 والمتجهة إلى دبى من مطار القاهرة اضطر للعودة مرة أخرى بعد ساعة من الإقلاع بعد إبلاغ طاقم الطائرة بإصابة أحد الركاب بأذمة تنفسية حادة.

وأضاف المصدر أنه فور هبوط الطائرة بالمطار تم إنزال جميع الركاب وإسعاف الراكب، وجارى تفتيش الطائرة خوفا من أن يكون المريض الذى غادرها وضع شيئا يضر بسلامة الركاب.

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