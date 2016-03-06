توقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة نقل أموال أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية

تسبب انقلاب سيارة نقل أموال تابعة لأحد البنوك أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، للمتجه من طريق المريوطية وفى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة الحطام وتنظيم حركة المرور.

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