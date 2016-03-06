العبادى يؤكد وضع الخطط لمشاركة عشائر الفلوجة فى تحريرها من (داعش)

>أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم /الأحد/ وضع الخطط المناسبة لمشاركة أبناء العشائر وأهالى مدينة الفلوجة بالأنبار فى تحرير مدينتهم من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وبحث العبادى مع شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة فى بغداد الليلة الماضية عملية تحرير الفلوجة من داعش والاستعدادات والخطط الكفيلة لمشاركة مقاتلى العشائر وابناء المدينة فى تحريرها.

ولفت العبادى إلى أن داعش منكسر وشهد انهيارا وهزيمة كبيرة فى معارك جزيرة غرب سامراء، مؤكدا وجود خطة متكاملة لتحرير الفلوجة تراعى المحافظة على ارواح المقاتلين والمدنيين من أهل الفلوجة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

وكانت طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف المنشورات على مدينة الفلوجة والموصل مركز محافظة نينوى تطالب فيها السكان بالاستعداد لعملية التحرير من قبضة داعش، وبالتهيؤ لمرحلة مابعد داعش التى باتت نهايته قريبة.