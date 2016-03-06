أخبار عاجلة

المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نائب المستشارة الألمانية: «ترامب» يمثل تهديدًا للسلام والرخاء

Google+ Print
نائب المستشارة الألمانية: «ترامب» يمثل تهديدًا للسلام والرخاء نائب المستشارة الألمانية: «ترامب» يمثل تهديدًا للسلام والرخاء

نائب المستشارة الألمانية

انتقد زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية دونالد الذي يتقدم السباق الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ووصفه بأنه شعبوي يميني تمثل آراؤه السياسية تهديدا للسلام والرخاء.

وتعد تصريحات جابرييل وهو وزير الاقتصاد وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أوضح دلالة على أن الطبقة الحاكمة في أوروبا تشعر بقلق متزايد حيال نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز قال جابرييل لصحيفة فيلت ام زونتاج في مقابلة نشرت يوم الأحد “سواء دونالد ترامب أو مارين لوبان أو خيرت فيلدرز… كل هؤلاء الشعبويين اليمنيين لا يمثلوا تهديدا للسلام والتماسك الاجتماعي وحسب بل للتنمية الاقتصادية أيضا.”

وأضاف جابرييل أن ترامب ولوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا يعدان الناخبين “بطريق للعودة إلى عالم القصص الخيالية” لا يحدث فيه النشاط الاقتصادي إلا داخل الحدود الوطنية لكن التاريخ أثبت أن مثل هذه الاقتصادات المنعزلة لا تملك فرصة النمو.

وتابع “يجب أن نبذل الجهد لشرح كيف نريد أن نشكل العولمة بطريقة عادلة.”

ويراقب الساسة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى كيف تحول ترامب رجل الأعمال ونجم تلفزيون الواقع من مجرد مرشح لا يتمتع بفرصة تذكر إلى المرشح الأوفر حظا الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»