نائب المستشارة الألمانية: «ترامب» يمثل تهديدًا للسلام والرخاء

انتقد زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية دونالد ترامب الذي يتقدم السباق الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ووصفه بأنه شعبوي يميني تمثل آراؤه السياسية تهديدا للسلام والرخاء.

وتعد تصريحات جابرييل وهو وزير الاقتصاد وزعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أوضح دلالة على أن الطبقة الحاكمة في أوروبا تشعر بقلق متزايد حيال نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز قال جابرييل لصحيفة فيلت ام زونتاج في مقابلة نشرت يوم الأحد “سواء دونالد ترامب أو مارين لوبان أو خيرت فيلدرز… كل هؤلاء الشعبويين اليمنيين لا يمثلوا تهديدا للسلام والتماسك الاجتماعي وحسب بل للتنمية الاقتصادية أيضا.”

وأضاف جابرييل أن ترامب ولوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا يعدان الناخبين “بطريق للعودة إلى عالم القصص الخيالية” لا يحدث فيه النشاط الاقتصادي إلا داخل الحدود الوطنية لكن التاريخ أثبت أن مثل هذه الاقتصادات المنعزلة لا تملك فرصة النمو.

وتابع “يجب أن نبذل الجهد لشرح كيف نريد أن نشكل العولمة بطريقة عادلة.”

ويراقب الساسة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى كيف تحول ترامب رجل الأعمال ونجم تلفزيون الواقع من مجرد مرشح لا يتمتع بفرصة تذكر إلى المرشح الأوفر حظا الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.