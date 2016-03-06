علشان سمعته وحشة.. 23 نصيحة تعيد الثقة فى أكل المستشفيات

"أكل المستشفيات" اكتسب سمعة غير جيدة ودائما ما يتم تشبيه لأى طعام سيئ بوصف "أكل مستشفيات"، نتيجة الإهمال الشائع فى اتباع وتطبيق معايير السلامة والجودة اللازمة فى أغلب المستشفيات.

ورغم أن المستشفى هو المكان الأمثل للعلاج من الأمراض، إلا أن إهمال بعض المعايير الوقائية والسليمة فى إعداد وتخزين وتقديم الطعام للمرضى، قد تصبح سببا فى زيادة ألامهم وعدد أمراضهم.

وأكدت الدكتورة عفاف أمين - أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومى للتغذية - أن الالتزام بمعايير السلامة والوقاية والنظافة بداية من طهى الطعام، وحتى تقديمه للمريض، يوفر على المستشفى والدولة الكثير من النتائج السلبية والمرضية التى قد تصيب المريض، كما أن الغذاء السليم لا شك يعجل بشفاء المريض ويحسن صحته.

وأوضحت أستاذ صحة الطعام أن طعام المستشفيات يجب أن يخضع لرقابة صارمة بداية من المطابخ وحتى معايير وشروط المسئول عن بتسليمه للمريض، وهناك معايير لا يمكن مخالفتها أو إهمالها منها:

1- تخزين الطعام أهم بنود الوقاية: لذا يجب ألا تظل وجبة المريض ساخنة بعد طهيها أكثر من ثلث ساعة، ويجب وضعها فى الثلاجة إذا لم توزع خلال تلك الفترة، لذا يجب تناوله لها بمجرد طهيها.

>2- السلطة المقطعة خضار أو فاكهة يجب تقديمها فى الحال حتى لا تتكسر الفيتامينات أو تصبح عرضة للتلوث خارج الثلاجة.

>3- يجب أن يراعى غذاء كل فئة من المرضى فى المستشفى على حدة، فغذاء مرضى السكر يختلف عن مرضى السرطان، فتكون الأطعمة الغنية بالسكر والنشويات أقل لمرضى السكر على سبيل المثال.

>4- مراعاة النظافة التامة للطعام نظرا لضعف مناعة كل المرضى.

>5- على مقدم الطعام أن يلتزم بيونيفورم وجوانتى نظيف لا يستخدم إلا فى تقديم الطعام للمريض.

>6- مطبخ المستشفى يجب أن يراعى ويطبق قواعد سلامة الغذاء والنظافة كاملة.

>7- على الطباخ الرئيسى ومساعديه ارتداء ملابس العمل النظيفة والمعقمة يوميا، والطهى مع ارتداء الجوانتى وتغييره بين الحين والآخر.

>8- كل الطهاة يجب أن يحصلوا على شهادات صحية تجدد كل فترة بعد الكشف عليهم، والمريض منهم يلتزم منزله حتى الشفاء.

>9- أرضية المطبخ لابد أن تعقم وتمسح فى اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث.

>10- تقسيم فريق الطباخين، لتوزيع المهام عليهم حتى لا يحدث نوع من التلوث الناتج عن تداخل المهام وتداخل أكثر من شخص فى عملها.

>11- تقطيع أنواع البروتين اليومى بسكاكين مخصصة وعلى أسطح مخصصة مع تنظيفها جيدا قبل وبعد الاستخدام لمنع انتشار البكتيريا.

>12- لتخزين البروتين والطعام بكميات كبيرة يجب وضعه فى الفريزر بكميات صغيرة، حتى يستخدم الطاهى كمية محددة يوميا.

>13- أى أطعمة مطبوخة تظل فى الثلاجة أكثر من 48 ساعة يتم التخلص منها.

>14- عدم السماح بتناول المريض أى نوع من الطعام من خارج المستشفى، ويكون الطبيب صارما فى هذا الأمر.

>15- مراقبة نظافة وتعقيم الادوات المستخدمة فى الطهى.

>16- تنظيف ثلاجة المستشفى تماما بعد إفراغها من محتوياتها كل بضعة أيام.

>17- من مسئوليات المراقب على الأغذية الاهتمام بنظافة أسطح المطبخ، والتى يتم تنظيفها بمياه ساخنة وصابون، ومرة أخرى بالمطهر على المياه.

>18- المراقب أو المتخصص يأخذ مسحة من الأسطح وأيدى العاملين بالمطبخ والثلاجة لفحصها.

>19- فوط المطبخ المستخدمة يجب تعقيمها يوميا، والتخلص من التالف دوريا.

>20- تغطية أكل المريض بأغطية صحية، الورق الشفاف المخصص للطعام، وليس الألومونيوم .

>21- المطبخ يجب أن يحوى مصدات للحشرات والناموس والفئران.

>22- الصحون يجب تغييرها كل فترة، وإعدام ما يظهر عليه علامات الصدأ أو التلف، وأن تكون من الاستانليس ستيل غير القابل للصدأ، وليس الألومونيوم.

>23- ممنوع تقديم المشروبات للمريض فى الأكواب البلاستيك ويفضل الزجاجية النظيفة والمعقمة.

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بالصور..الموت فى مطابخ المستشفيات الحكومية..بقايا الطعام تملأ الأحواض المخصصة للتنظيف فى «الصف».. وغرفة نفايات المستشفى تحيط بمخزن الخضروات والفاكهة فى «أطفيح».. والعاملات لا تنطبق عليهن الشروط الصحية

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