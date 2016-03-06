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تحذير للنساء.. السكريات تؤثر على خصوبتك مش بس بتزود وزنك

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تحذير للنساء.. السكريات تؤثر على خصوبتك مش بس بتزود وزنك تحذير للنساء.. السكريات تؤثر على خصوبتك مش بس بتزود وزنك
أوضح الموقع الأمريكى "Net doctor" أن تناول الكثير من السكريات فى الكعك أو البسكويت، لا يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر فقط، ولكن له العديد من المشاكل الصحية الأخرى أهمها التأثير على خصوبة المرأة، حيث وجد الخبراء أن من أهم الأشياء التى تسبب خلل الهرمونات عند النساء، متواجدة فى بعض المواد التى تتناولها المرأة وأهمها الكحول والكافيين ومنتجات الألبان والسكر، كما أن عدم التوازن فى الهرمونات ينتج عنه الكثير من المشاكل التى تؤثر على الخصوبة وتصيب النساء بمتلازمة تكيس المبايض وبطانة الرحم.

وأشار التقرير إلى أن السكر فى جميع أشكاله - سواء بإضافته على كوب من الشاى أو وضع العسل على خبز - له تأثير على مستويات الأنسولين والسكر فى الدم، وبدلا من حفظ نسبة السكر فى الدم فإنه يجعله فى ذروته أو ينخفض بشكل سريع، مما يجعل الشخص سريع الانفعال ويجوع مرة أخرى.

وأضاف التقرير أن السكر يساعد على اكتساب الوزن، ويساعد على زيادة الأنسولين فى الجسم، مما يتراكم فى الجسم على شكل دهون، ويفشل الجسم فى تحطيم المخزنة بالجسم والتى تعتبر مصنعا لهرمون الاستروجين ويسبب عدم توازن للهرمونات، كما أن السكر من السعرات الحرارية الفارغة التى لا تعطى أى قيمة غذائية فى الجسم.

وأكد التقرير أن السكريات لا تؤثر على الخصوبة فقط، تؤثر أيضا على بطانة الرحم ويتسبب فى مهاجرة الخلايا من بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم.


>- السيدات المصابات بتكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر

- تكيس المبايض وإفراز هرمونات الذكورة السبب الرئيسى للشعر الزائد عند النساء
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مصر 365

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